Федеральное агентство новостей №1

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В РПЦ отреагировали на слухи о возможном ДТП с автомобилем патриарха Кирилла

В РПЦ отреагировали на слухи о возможном ДТП с автомобилем патриарха Кирилла

Информацию об аварии, в которую якобы попал автомобиль патриарха Московского и всея Руси Кирилла, прокомментировали в Русской православной церкви.

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