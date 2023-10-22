Притворилась мусоровозом: Пугачева тайно проникла в свой замок в деревне Грязь

Соседи артистки заметили, что жизнь в особняке за высоким забором заметно оживилась. Алла Пугачева соцсетиПока россияне жалеют попавшую в израильский замес Аллу Пугачеву, жители деревни Грязь с нетерпением ждут ее возвращения.
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