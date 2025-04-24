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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Защитник «Махачкалы» Кирш о пенальти «Спартака»: «Был уверен, что Медина либо промахнется, либо его удар возьмут. Футбольный бог есть, он видел, что я не хотел играть рукой»

«Динамо» Махачкала в гостях обыграло «Спартак» (2:1) в 24-м туре Мир РПЛ. На 86-й минуте встречи был назначен 11‑метровый удар за игру рукой Ильи Кирша в штрафной площади.

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