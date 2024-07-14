Литературные вкусы наследуются так же, как внешность

Генетика влияет на многие характеристики человека. Это не только внешний вид, особенности здоровья, когнитивные способности, но и, например, чувство ритма, склонность рано засыпать и просыпаться, тревожность.
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