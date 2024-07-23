В Госдуме предложили наказывать за ношение гаджетов в зоне СВО

В Госдуме предложили включить в список грубых дисциплинарных проступков ношение гаджетов в зоне СВО. Соответствующие поправки внесены ко второму чтению проекта базового закона «Об особенностях применения и исполнения дисциплинарного ареста в отношении военнослужащих, принимающих участие в СВО».
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