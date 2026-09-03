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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сошников получит 25 млн рублей по контракту с «Трактором». Форвард подпишет договор после просмотра («Сила Спорта»)

Нападающий Никита Сошников заработает 25 миллионов рублей по контракту с « Трактором ». Об этом сообщает «Сила Спорта».

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