Дмитрий Артюхов и Денис Мацуев открыли «Симфонию Ямала» в Российской Арктике

Впервые в арктическом регионе проходит Международный конкурс молодых музыкантов «Симфония Ямала». В честь знакового события салехардский Культурно-деловой центр, на сцене которого выступят конкурсанты, переименовали в «Ямальскую филармонию».
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