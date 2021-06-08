В Оренбурге полицейские и Юнармейское детско-юношеское движение приняли участие в акции «День профилактики дистанционных хищений»

В Оренбурге полицейские и Юнармейское детско-юношеское движение приняли участие в акции «День профилактики дистанционных хищений»

Командир и курсанты военно-патриотического общественного движения «Юнармия» совместно с полицейскими приняли активное участие в проведении профилактического мероприятия, направленного на разъяснение гражданам наиболее распространенных схем телефонного мошенничества.

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