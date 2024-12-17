Депутат Бессараб сообщила, что МРОТ с 1 января достигнет 22,4 тысячи рублей

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с 1 января вырастет на 16,6% — до 22 440 рублей. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с РИА Новости.
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