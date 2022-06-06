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Китайская CanSino и Pfizer прекратили сотрудничество

Китайская CanSino и Pfizer прекратили сотрудничество

Заявление о расторжении 10-летнего соглашения с американским фармацевтическим гигантом Pfizer о продвижении своей менингококковой вакцины MCV4 опубликовала китайская фармацевтическая компания CanSino Biologics, сообщает 6 июня издание Yicai Global.

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