Китайская CanSino и Pfizer прекратили сотрудничество

Заявление о расторжении 10-летнего соглашения с американским фармацевтическим гигантом Pfizer о продвижении своей менингококковой вакцины MCV4 опубликовала китайская фармацевтическая компания CanSino Biologics, сообщает 6 июня издание Yicai Global.
Заявление о расторжении 10-летнего соглашения с американским фармацевтическим гигантом Pfizer о продвижении своей менингококковой вакцины MCV4 опубликовала китайская фармацевтическая компания CanSino Biologics, сообщает 6 июня издание Yicai Global.
Свежие комментарии