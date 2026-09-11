В ООН отреагировали на протест Японии из-за Курил на новой карте мира

В Организации Объединенных Наций прокомментировали претензии Японии к новой карте мира, на которой Курильские острова обозначены как часть территории России.
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