Добивают пятую колонну? Всплыла правда о Собчак: Скандалистке пожелали "скатертью дорогу"

ИА Новороссия Фото: globallookpress.com/Pavel Kashaev, Павел Кашаев Жители России советуют Собчак ехать на историческую родину, если у нее такое сильное отвращение к России, а бывшие коллеги по цеху рассуждают о зачистке последних представителей пятой колонны.