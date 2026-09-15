Капитал страны «Друзья Путина начали упрашивать его пойти на позорный мир. Вот что сказал наш президент»: Хазин Обстановка вокруг украинского кризиса обостряется, и, как нередко случается, в тени разворачиваются довольно любопытные интриги.
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