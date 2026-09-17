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Зооволонтеры в Актау ищут кураторов для пострадавших кошек

Зооволонтеры в Актау ищут кураторов для пострадавших кошек

Зооволонтеры Актау просят жителей города взять под кураторство кошек, которые находятся на лечении и передержке после травм и тяжелых заболеваний.

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