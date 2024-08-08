В Омске запретили парковать машины вдоль оживленных магистралей, в том числе у Арены и Парка Победы. Власти объяснили это решение желанием предотвратить заторы из-за хаотично брошенных у дорог автомобилей.
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В Омске запретили парковать машины вдоль оживленных магистралей, в том числе у Арены и Парка Победы. Власти объяснили это решение желанием предотвратить заторы из-за хаотично брошенных у дорог автомобилей.