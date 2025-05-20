www.globallookpress.com/Senior Airman Faith Schaefer/Keystone Press Agency Североатлантический альянс стремился сделать из боевиков ВСУ "миниатюрную европейскую армию", что привело к снижению обороноспособности Украины, сообщает журнал The National Interest.
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