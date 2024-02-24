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Трамп заявил, что покончил с "Северным потоком"

Трамп заявил, что покончил с "Северным потоком"

Global Look Press/Pius Koller via www.imago-images/www.imago-images.de Экс-президент США Дональд Трамп, выступая на конференции консерваторов в Вашингтоне 24 февраля, заявил, что "покончил" с "Северным потоком".

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