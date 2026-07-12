Вокруг света: Как россиянка оказалась жертвой брачного афериста, потеряла 2,5 миллиона рублей и прозрела в день свадьбы

О брачных аферистах написано и сказано немало, при этом, наверное, каждая женщина, читая истории о мужчинах, которые разводят на деньги доверчивых представительниц прекрасного пола, уверена, что с ней этого никогда не случится.
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