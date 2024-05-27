Гуманисты и реформаторы Западной Европы: архитекторы цивилизации Запада Жан Кальвин, Джон Уиклиф, Эразм Роттердамский, Мартин Лютер В конце XV – начале XVI века размеренное и «неторопливое» развитие европейской цивилизации вдруг резко ускорилось.
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