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Славянская доктрина

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Гуманисты и реформаторы Западной Европы: архитекторы цивилизации Запада

Гуманисты и реформаторы Западной Европы: архитекторы цивилизации Запада

Гуманисты и реформаторы Западной Европы: архитекторы цивилизации Запада Жан Кальвин, Джон Уиклиф, Эразм Роттердамский, Мартин Лютер В конце XV – начале XVI века размеренное и «неторопливое» развитие европейской цивилизации вдруг резко ускорилось.

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