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Спутниковая связь на смартфонах вскоре станет нормой? Упоминание функции Satellite SOS обнаружили на смартфонах Pixel

Спутниковая связь на смартфонах вскоре станет нормой? Упоминание функции Satellite SOS обнаружили на смартфонах Pixel

Смартфоны Google Pixel, похоже, тоже в скором времени получат поддержку спутниковой связи.   Указание на это было найдено в обновлении приложения Google Adaptive Connectivity Services, где появился пункт Satellite SOS.

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