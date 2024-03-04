Спутниковая связь на смартфонах вскоре станет нормой? Упоминание функции Satellite SOS обнаружили на смартфонах Pixel

Смартфоны Google Pixel, похоже, тоже в скором времени получат поддержку спутниковой связи. Указание на это было найдено в обновлении приложения Google Adaptive Connectivity Services, где появился пункт Satellite SOS.
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