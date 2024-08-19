У информационных диверсантов очень сильная крыша...

На днях произошло вполне себе прецедентное событие - депутат Думы Динар Гильмутдинов (не слышала о нём ранее) написал у себя в телеграмм-канале, что "большая часть информации от так называемых «военкоров» и «блогеров» не соответствует действительности и представляет собой набор предположений и вымыслов.
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