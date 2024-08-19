СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 247 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • саша дмитренко
    неее,,,не  говорят  про  наши  потери  людей  и  техники!На российском ТВ ...
  • саша дмитренко
    падший  ангел)))))На российском ТВ ...
  • саша дмитренко
    это и так  все  знают,,но  так же  знают  что  это  без  премииКогда же вы уже н...

У информационных диверсантов очень сильная крыша...

На   днях  произошло         вполне  себе  прецедентное  событие -   депутат  Думы   Динар  Гильмутдинов  (не  слышала  о  нём  ранее)  написал   у  себя  в      телеграмм-канале,  что "большая часть информации от так называемых «военкоров» и «блогеров» не соответствует действительности и представляет собой набор предположений и вымыслов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх