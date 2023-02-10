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Заварухин о 2:5 от СКА: «Хорошие два периода, но в третьем «Автомобилист» наказали за две ошибки»

Николай Заварухин оценил поражение «Автомобилиста» от СКА (2:5). «Двоякое впечатление оставила игра: хорошие два периода, хорошие моменты были, но в третьем периоде за две ошибки, которые нельзя делать, соперник нас наказал.

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