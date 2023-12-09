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Штурмовики добровольческого подразделения ЮВО высоко оценили новый броневик

Штурмовики добровольческого подразделения ЮВО высоко оценили новый броневик

Штурмовики добровольческого подразделения российского Южного военного округа, которые выполняют задачи на Запорожском направлении в районе населенного пункта Работино, высоко оценили качества нового бронеавтомобиля.

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