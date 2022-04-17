Роскомнадзор потребовал от Google вернуть доступ к YouTube-каналу филиала ВГТРК в Чечне

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) обратилась к американской компании Google с требованием восстановить доступ к YouTube-каналу филиала ВГТРК — ГТРК «Вайнах» в Чечне.
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) обратилась к американской компании Google с требованием восстановить доступ к YouTube-каналу филиала ВГТРК — ГТРК «Вайнах» в Чечне.
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