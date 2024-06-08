Стоимость жилья в России за год выросла почти на четверть

Купить жилье становится все дороже — и на первичном рынке недвижимости, и на вторичном. Еще год назад средняя стоимость квадратного метра самой обычной квартиры в новостройке превышала 100 тысяч рублей в 25 российских регионах.
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