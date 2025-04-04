Роспотребнадзор подал в суд на барнаульских молочников за нарушения стандартов

Ведомство вменяет компании неоднократные несоблюдения требований, которые не повлекли за собой вреда чьему-либо здоровью Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю подало судебный иск против компании "Алтай Молоко".
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