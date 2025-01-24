ЮУрГУ: ученые наделили хлеб и йогурт антиоксидантными свойствами

Разработчики Высшей медико-биологической школы Южно-Уральского госуниверситета совместно с коллегами университета Информационных технологий, механики и оптики смогли внедрить в отработанные пищевые дрожжи мощный антиоксидант – куркумин.
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