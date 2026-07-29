Лантратова обсудит с зарубежными коллегами борьбу с деструктивной идеологией

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в интервью ТАСС рассказала, что осенью планирует обсудить с зарубежными омбудсменами противодействие деструктивной идеологии в детской и молодежной среде.
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