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ТАСС

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Лантратова обсудит с зарубежными коллегами борьбу с деструктивной идеологией

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в интервью ТАСС рассказала, что осенью планирует обсудить с зарубежными омбудсменами противодействие деструктивной идеологии в детской и молодежной среде.

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