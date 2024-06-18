Китай наращивает ядерный арсенал быстрее, чем любая другая страна

Китайские межконтинентальные баллистические ракеты DF-41 во время военного парада в Пекине / © Reuters По состоянию на январь 2024 года Китай прибавил 90 боеголовок к своему ядерному арсеналу, доведя его в общей сложности до 500 единиц.
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