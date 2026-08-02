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Премьер Армении Пашинян подал в отставку

Премьер Армении Пашинян подал в отставку

«Гражданский договор» получил большинство мест в парламенте, поэтому он имеет право вновь вернуться в кресло главы кабминаПремьер-министр Армении Никол Пашинян ушел со своей должности.

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