Иранскую нефть — можно, российскую — нет? США смягчают санкции для теневого флота, чтобы сбить цены на фрахт, но запрет на российскую нефть остаётся.
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