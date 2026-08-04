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Фото-Мир и обо всем...

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Коренной американец: как еноты с успехом обеспечивают себе сытую жизнь

Коренной американец: как еноты с успехом обеспечивают себе сытую жизнь

  ЗООСПРАВКА - Енот-полоскун Procyon lotor   Тип — хордовыеКласс — млекопитающиеОтряд — хищныеСемейство — енотовыеРод — Еноты Животное с очень характерной внешностью: на морде — черная с белой оторочкой маска, на хвосте — 5—10 чередующихся черных и белых колец.

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Комментарии
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Элеонора Коган
Прелестные зверьки!!!!
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1 м.
Элеонора Коган
Обожаю их!!!!
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1 м.