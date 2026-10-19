В Ефремове прокуратура добилась лишения прав 26-летней местной жительницы.В Ефремове прокуратура добилась лишения прав 26-летней местной жительницы.
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Ипааать ... Странно что к императору Палпатину не пришлось обращаться? А что проверить её справку с подтверждением диагноза и аннулированием прав нельзя было сделать? Скоро зад почесать можно будет только по решению суда? А тех кто ей липовую справку выдал на кол посадили? Или суд на это не способен? Тогда на кой он нужен?