Как будет ходить общественный транспорт в Барнауле на Рождество?

Трамваи будут ходить от Покровского и Александро-Невского соборов по специальным маршрутам Жители Барнаула после ночной рождественской службы 7 января смогут уехать на городском общественном электротранспорте, сообщает пресс-служба мэрии города.
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