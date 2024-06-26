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Победа Ле Пен тоже ведет Францию в тупик

Победа Ле Пен тоже ведет Францию в тупик

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Сгенерировано ИИ Дмитрий Бавырин Президент Франции Эммануэль Макрон стоит на пороге своего исторического поражения, которое превратит его в "хромую утку" — политика, доживающего в качестве влиятельной персоны остатки последних дней.

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