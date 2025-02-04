Нидерланды закупают ЗРПК Rheinetall Skyranger 30 Общий вид ЗРПК Skyranger 30 в комплектации для армии НидерландовНидерланды планируют усилить свои соединения противовоздушной обороны новой техникой.
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Нидерланды закупают ЗРПК Rheinetall Skyranger 30 Общий вид ЗРПК Skyranger 30 в комплектации для армии НидерландовНидерланды планируют усилить свои соединения противовоздушной обороны новой техникой.
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