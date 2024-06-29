В столице из-за сильной жары раздают бесплатно питьевую воду у станций метро

Из-за установившейся в Москве жары пассажирам столичного транспорта бесплатно раздают воду. На станциях МЦК и метро звучат объявления о том, какие бытовые правила стоит соблюдать в жаркую погоду, сообщает департамент московского транспорта в своем Telegram-канале.
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