В столице из-за сильной жары раздают бесплатно питьевую воду у станций метро

Из-за установившейся в Москве жары пассажирам столичного транспорта бесплатно раздают воду. На станциях МЦК и метро звучат объявления о том, какие бытовые правила стоит соблюдать в жаркую погоду, сообщает департамент московского транспорта в своем Telegram-канале.