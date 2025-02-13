Мосты и набережные Петербурга сегодня убирают более 80 машин и 167 дворников

Завтра по прогнозу обещают похолодание и местами небольшой снег В Петербурге дорожные службы оперативно устраняют последствия ночного снегопада, который продолжается и сегодня, сообщили в пресс-службе «Мостотреста».
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