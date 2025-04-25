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ГАИ усиливает контроль: штрафы для автовладельцев теперь по новым правилам

ГАИ усиливает контроль: штрафы для автовладельцев теперь по новым правилам

ГАИ усиливает контроль: штрафы для автовладельцев теперь по новым правилам Юлия ЧелкановаВ текущем году штрафы ГИБДД за затемнение окон автомобилей становятся все более актуальной темой для автовладельцев.

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