Обнаружена беспрецедентная угроза для озер

Международная группа лимнологов и специалистов по моделированию климата обнаружили, что к концу этого века озерные экосистемы по всему миру будут подвергаться беспрецедентной угрозе из-за глобального потепления.
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