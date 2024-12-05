Ратующий за боевиков ВСУ Денис Капустин** лишился наследства.Московский суд оставил одного из главарей террористической организации "Русский добровольческий корпус" (РДК)* Дениса Капустина ** без наследства.
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