Церемония похорон папы римского Франциска началась в Риме

REUTERS/Yara Nardi В Риме началась церемония похорон папы римского Франциска. С раннего утра перед базиликой Санта-Мария-Маджоре в итальянской столице, где планируется захоронить понтифика, собираются верующие.
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