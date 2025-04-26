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Церемония похорон папы римского Франциска началась в Риме

Церемония похорон папы римского Франциска началась в Риме

REUTERS/Yara Nardi В Риме началась церемония похорон папы римского Франциска.  С раннего утра перед базиликой Санта-Мария-Маджоре в итальянской столице, где планируется захоронить понтифика, собираются верующие.

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