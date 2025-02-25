Китай подтвердил свою приверженность международному сотрудничеству в области прав человека

Пекин, 24 февраля /Синьхуа/ -- Министр иностранных дел КНР Ван И выступил в понедельник с видеообращением на встрече высокого уровня 58-й сессии Совета ООН по правам человека, заявив о намерении Китая работать со всеми странами, чтобы отстаивать правильное представление о правах человека и добиваться реформы и совершенствования глобального управления в этой области.