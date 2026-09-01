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Спорт Уик-Энд

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Агент Гурцкая назвал российского игрока, который оживит «Зенит». И даже какого бразильца он сменит

Агент Гурцкая назвал российского игрока, который оживит «Зенит». И даже какого бразильца он сменит

«Вижу, что только приход Головина может как-то оживить «Зенит», - заявил футбольный агент Тимур Гурцкая.

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