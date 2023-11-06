"Сарматомобиль" перед посольством и красная кнопка Шамана

Дмитрий Бакланов

США уже экспериментировали. Результаты эксперимента: 1. Если бомба сброшена на государство на расстоянии не менее 5000 км от собственных границ, радиация страну не заденет. 2. Государство, на которое сброшена бомба, начинает вас любить и уважать, а не ненавидеть.