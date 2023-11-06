"Сарматомобиль" перед посольством и красная кнопка Шамана

Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Комментарии
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МЕ
Михаил Е
А что первые два вопроса одинаковые?
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15 час.
MustaFa Napaykin
Настаиваете на натурном эксперименте, я правильно понимаю?
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1 час.
Дмитрий Бакланов
США уже экспериментировали. Результаты эксперимента: 1. Если бомба сброшена на государство на расстоянии не менее 5000 км от собственных границ, радиация страну не заденет. 2. Государство, на которое сброшена бомба, начинает вас любить и уважать, а не ненавидеть.
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50 мин.

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