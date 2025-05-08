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Коллектив «Читаэнерго» почтил память героев Великой Отечественной войны

Коллектив «Читаэнерго» почтил память героев Великой Отечественной войны

Сотрудники филиала «Россети Сибирь» - «Читаэнерго» вместе с представителями других энергокомпаний Забайкальского края возложили венок и цветы к Вечному огню на мемориале «Боевая и трудовая слава забайкальцев».

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