Коллектив «Читаэнерго» почтил память героев Великой Отечественной войны

Сотрудники филиала «Россети Сибирь» - «Читаэнерго» вместе с представителями других энергокомпаний Забайкальского края возложили венок и цветы к Вечному огню на мемориале «Боевая и трудовая слава забайкальцев».
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