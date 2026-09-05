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Не всегда страх или холод: почему собаки иногда дрожат

Собаки могут дрожать даже тогда, когда им не холодно и они ничего не боятся. Иногда это совершенно нормальная реакция, а иногда — сигнал, что пора к ветеринару.

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