Не всегда страх или холод: почему собаки иногда дрожат

Собаки могут дрожать даже тогда, когда им не холодно и они ничего не боятся. Иногда это совершенно нормальная реакция, а иногда — сигнал, что пора к ветеринару.
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