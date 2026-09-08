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Белоус о допуске России: «Правительства в Германии и Франции могут смениться в следующем году – и все может быстро измениться. Тогда и случится возвращение с гимном и флагом»

Юрий Белоус порассуждал на тему допуска России к международным футбольным турнирам. – Лига чемпионов расширилась, как считаете, до какой стадии могли бы дойти российские клубы, если бы не отстранение? – Вопрос, конечно, риторический.

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