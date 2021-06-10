Первую муниципальную парковку достраивают в Уссурийске на Междуречье

Масштабная стройка развернулась рядом с домом № 10 на улице Андрея Кушнира в Уссурийске. В одном из самых застраиваемых районов города оборудуют первую муниципальную парковку, на работы у подрядчика есть всего 10.
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