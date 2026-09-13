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Сталь VG-10 для ножей — преимущества и недостатки

Сталь VG-10 для ножей — преимущества и недостатки

Сталь VG-10 — популярная японская нержавеющая сталь премиум-класса, которая заслужила признание среди производителей кухонных и универсальных ножей благодаря удачному балансу твердости, остроты и устойчивости к коррозии.

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